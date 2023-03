Maria Antonietta, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 8 marzo 2023, Sky Serie trasmette a partire dalle 21.15 la quarta e ultima puntata della prima stagione di “Maria Antonietta”. Due nuovi episodi che ci mostrano la protagonista alle prese con le calunnie sulla sua gravidanza e, sul finale, con un nuovo e affascinante personaggio: lo svedese Fersen.

Maria Antonietta: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata Maria Antonietta può annunciare pubblicamente la sua gravidanza. Un fatto, però, scombina i piani: un opuscolo dal contenuto pornografico che mostra Chartres è il suo amante, nonché padre del nascituro. Questa testimonianza cartacea si sta diffondendo in tutta Versailles. Luigi blocca il castello per fermare la diffusione di questa che è a tutti gli effetti una diffamazione comincia a interrogare i molti nemici di Maria Antonietta.

Nel secondo episodio della serata, quello che chiude la prima stagione della serie, nonostante le preoccupazioni dei suoi superiori, Luigi si schiera con i ribelli americani nella loro lotta contro l'Inghilterra, nemico storico della Francia. Maria Antonietta trascorre sempre più tempo al Petit Trianon. Qui arriva l'aristocratico svedese Fersen e scombussola la vita della giovane donna, che inizia forse ad innamorarsi di lui.

"Maria Antonietta" è una serie televisiva di produzione inglese e francese creata e scritta da Deborah Davis, (già sceneggiatrice del film in costume "La favorita". Coprodotta da BBC e Canal+, è composta da sei episodi, diretti da Pete Travis (dal primo al terzo) e da Geoffrey Enthoven (dal quarto al sesto). La serie è interpretata da Emilia Schüle, James Purefoy, Jack Archer, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham.

Dove vedere “Maria Antonietta” (8 marzo 2023)

La quarta e ultima puntata della prima stagione di “Maria Antonietta” va in onda mercoledì 8 marzo 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Serie (canale 112). Gli episodi della serie sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.