Maria Antonietta, stasera in tv: le anticipazioni della seconda puntata

Va in onda oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, su Sky Serie a partire dalle 21.15, la seconda puntata della serie Sky Original “Maria Antonietta”. La protagonista e Louis-Auguste vivono una felice storia sentimentale, ma intanto Luigi XV si ammala e a corte si parla dei possibili eredi al trono.

Maria Antonietta: le anticipazioni

Nella puntata di questa sera vediamo la famiglia reale in trasferta a Fontainebleau, con l’intento di trascorre una manciata di giorni in pieno relax. Maria Antoinetta scopre che lo scopo di Du Barry è quello di trovare un fidanzato in Provenza. Potrà in tal modo nascere un erede al trono? Provence ha intanto annunciato alla corte il suo futuro matrimonio con Maria Giuseppina di Savoia.

Successivamente Louis-Auguste e Maria Antonietta devono fare la loro prima visita ufficiale a Parigi. Contemporaneamente, il re Luigi XV si ammala improvvisamente. La contessa Du Barry lo accudisce, constatando che le figlie del re stanno prendendo le distanze dal padre. Ma come fare con la successione? A corte non si parla d’altro, ma Maria Antonietta e suo maritosono presi da una preziosa armonia sentimentale.

"Maria Antonietta" è una serie televisiva prodotta da BBC e Canal+ (dunque Gran Bretagna e Francia), creata e scritta da Deborah Davis e diretta da Pete Travis e da Geoffrey Enthoven. Nel cast troviamo Emilia Schüle, James Purefoy, Jack Archer, Roxane Duran, Jasmine Blackborow e Louis Cunningham.

Dove vedere “Maria Antonietta” (dal 22 febbraio 2023)

La seconda puntata della serie “Maria Antonietta” va in onda mercoledì 22 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Serie (canale 112). Gli episodi della serie sono inoltre visibili in streaming su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.