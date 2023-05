Callas segreta - Speciale La gioia della musica: stasera in tv l'omaggio alla grande cantante

Rai 3 dedica oggi, sabato 20 maggio 2023 a partire dalle 21.45, una puntata speciale di "La gioia della musica" a Maria Callas, In occasione del centenario della sua nascita Corrado Augias ci introduce nell'universo della grande cantante, attraversando i trionfi artistici e la vita privata della Divina.

Speciale Maria Callas: le anticipazioni della serata

A 100 anni dalla nascita di Maria Callas, Raicultura ha preparato una puntata speciale di "La gioia della musica", programma condotto da Corrado Augias e in onda su Rai 3 dal venerdì al sabato nella fascia oraria 20.15-20.40. All'anagrafe Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, la grande cantante fu concepita in Grecia, ma nacque a New York il 2 dicembre 1923. Dopo la separazione dei genitori, nel 1937 Maria tornò in Grecia con la madre e la sorella, ed è qui che studiò al conservatorio, allieva del soprano Maria Trivella. Cominciò in quel momento una carriera unica, che le fece attraversare i continenti e rivoluzionare il canto lirico, grazie ad un'estensione vocale unica, ma anche a una presenza scenica che la rese una grande attrice.

In Italia conobbe nel 1947 l'industriale Giovanni Battista Meneghini, che divenne suo manager e marito. La sua esistenza divenne turbolenta quando nel 1957 quando conobbe l'armatore greco Aristotele Onassis: i due vissero un'intensa storia d'amore, che portò la Callas alla separazione con il marito, ma anche a una crisi artistica, dovuta anche ad un calo della voce. Maria Callas continuò a cantare fino al 1965 e, dopo aver subito molti tradimenti, nel 1968 vide definitivamente naufragare la sua storia con Onassis, che intraprese una relazione con Jackie Kennedy, l'ex first lady americana Jackie Kennedy. Nel 1969 interpretò Medea nell'omonimo film di Pier Paolo Pasolini, con il quale strinse un forte legame. I suoi ultimi anni di vita non furono felici. Morì a Parigi il 16 settembre 1977 per arresto cardiaco a soli 54 anni.

Lo speciale di Rai 3 si avvale di interviste, testimonianze esclusive e immagini di repertorio, in un racconto che spazia dalla vita pubblica a quella privata. Intervengono per l'occasione la direttrice d'orchestra Speranza Scappucci, il giornalista esperto di opera lirica Alberto Mattioli, Monica Bellucci, che ha interpretato Maria Callas a teatro, Stefano Belisari, in arte Elio, divulgatore appassionato di opera lirica, il biografo e regista Tom Volf e Giovanna Lomazzi, grande amica di Maria Callas.

Dove vedere "La gioia della musica" in tv e in streaming

La puntata speciale dedicata a Maria Callas de "La gioia della musica" va in onda oggi, sabato 20 maggio 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.45 Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.