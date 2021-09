Maria De Filippi 'corteggia' Carlo Conti in diretta. Lui si imbarazza

Corrispondenza d'amorosi sensi tra Carlo Conti e Maria De Filippi ai Seat Music Awards 2021. Sul palco dell'evento musicale di Rai Uno andato in onda ieri sera, i due conduttori si sono lasciati andare (ancora una volta) a reciprochi attestati di stima professionali diventati presto virali in rete.

Con De Filippi ospite sul palcoscenico dell'Arena di Verona, Vanessa Incontrada ha chiesto al co-conduttore Conti: "Ti saresti potuto innamorare di Maria?". E lui ha replicato con fermezza: "No, perché per me è una sorellina". Diversa, invece, la posizione di Maria: "Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre".

Maria De Filippi ha poi prontamente rassicurato tutti: "Anche Maurizio (Costanzo, ndr) lo era, lo è e lo sarà". Conti ha chiuso il discorso con un certo imbarazzo: "Sto diventando rosso ma meno male non si vede", ha scherzato, facendo riferimento alla sua leggendaria carnagione scura.

A sciogliere gli imbarazzi è stata poi Vanessa: "Ci sono tanti modi di amare…", ha concluso la conduttrice spagnola.

Nuovi progetti insieme?

Chissà se queste nuove dichiarazioni di ammirazione reciproca sono il preludio di ulteriori collaborazioni lavorative. Com'è noto, in passato fu proprio Carlo Conti a portare De Filippi sul palco del Festival di Sanremo. E fu invece De Filippi a portare Conti, storico volto Rai, in Mediaset in occasione di una puntata di Amici.