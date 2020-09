Domenica In, via libera per Maria De Filippi: "Ci sarà nelle prossime puntate"

Mara Venier ce l'ha fatta. "Vorrei ospitare Maria De Filippi a Domenica In" ha sempre detto da quando, nel 2018, è tornata al timone del programma della domenica pomeriggio di Rai1, per poi invitarla pubblicamente l'anno dopo - durante una puntata del serale di 'Amici' dove era ospite - e prendersi il 'sì' in diretta tv. Peccato che la Rai, qualche settimana dopo, bloccò l'ospitata.

Adesso, invece, arriva il via libera. Lo svela Mara Venier durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di 'Domenica In', al via dal 13 settembre: "Ci sarà Maria De Filippi, molto presto. Doveva venire l'anno scorso, poi c'era stato un fermo, invece nelle prossime puntate ci sarà". Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, conferma: "La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell'amministratore delegato Salini. Sono due personaggi televisivi acclarati, con una grandissima storia alle spalle e un'amicizia. Non c'è idea di concorrenza che possa scattare".

Mara Venier: "Maria mi ha detto che verrebbe molto volentieri"

"Tutto nasce dalla mia intervista al Corriere della Sera in cui dichiaravo tutta la mia riconoscenza verso Maria, l'unica persona che mi ha dato una mano quando ero lontana dalla tv - spiega ancora la conduttrice - Mi ha invitato a una puntata di 'Tu si que vales' per una puntata e sono rimasta poi tre anni. Grazie a quel programma ho un pubblico più giovane che ora mi segue su Rai1. Io sono una persona onesta e devo riconoscere la gratitudine che ho per lei. Maria ha letto quell'intervista, mi ha mandato un messaggio per ringraziarmi e mi ha fatto sapere che verrebbe molto volentieri. E' nato tutto così".