Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene per difendere Gemma dalle parole di Silvio

(Qui sopra lo sfogo di Silvio)

Nella puntata andata in onda oggi, 27 marzo, di Uomini e Donne abbiamo assistito a un nuovo siparietto tra SIlvio e Gemma. Solo l'intervento di Maria De Filippi è riuscito a placare il caos che si era creato in studio in seguito delle dichiarazioni dei due. Se da una parte il cavaliere non nasconde le sue pulsioni sessuali dall'altra parte c'è una dama che non ha mai nascosto i suoi desideri ma che preferirebbe parlane in modo più pacato. Questo desiderio di Gemma non è compreso né da Silvio né da Tina Cipollari e infatti in più occasioni, supportata anche da Gianni Sperti, l'opinionista ha chiesto delucidazioni a Galgani sul perché non fosse più libertina come un tempo.

Tra una battuta e un'altra l'imbarazzo continuava a crescere e solo gli interventi di Silvia, altra dama del programma, e successivamente di Maria De Filippi hanno concluso il siparietto che stava diventando scomodo per Gemma. Silvio non ha mai cambiato il modo di raccontare quanto è successo tra di loro - nonostante Gemma in più occasioni gli avesse spiegato che preferiva un approccio più romantico - e rimanendo fedele al suo modo di essere ha così parlato della serata che hanno passato insieme: "Una cena fantastica. Mi sono impegnato per convincerla a venire. È un mese che tu mi prendi a calci nelle pall* e non mi dai modo. Sono andato avanti, ho resistito, ho evitato. Io ho investito tempo e denaro con te. Non è niente per te. Spa e i ristoranti… Gli alberghi… Ma per che cosa? Per un bacio? Proprio non te ne frega niente. Ma cosa sei venuta a fare a casa mia?".

L'intervento di Maria e di una dama

"Ti trovo di un maleducato, di un arrogante - ha chiosato Silvia -. No! Non sto zitta Tina. Quando dici che hai investito in ristoranti, in alberghi e non hai investito in una donna? Ti trovo veramente maleducato e arrogante. Io dico quello che penso". Un intervento che Silvio ha provato in tutti i modi a interrompere e proprio per questo motivo la conduttrice è intervenuta e ha voluto sottolineare che forse il termine "investimento" quando di parla di amore non è propriamente corretto: "Forse ti sei spiegato male. Era il termine, come se fosse un negozio". A nulla queste prima parole sono servite perché l'uomo era comunque molto arrabbiato perché i due non hanno concluso e dalla sua parte aveva sia Gianni sia Tina.

"Hanno due modi di approcciarsi diversi. Siete assolutamente incompatibili" ha infine chiosato De Filippi e in seguito a quando dichiarato dal cavaliere riguardo al non saper baciare, davvero, di Gemma la conduttrice è stata categorica: "Vabbè ognuno ha il suo modo di essere passionale. Però Gemma se continui la conoscenza ti ritrovi sempre nella stessa situazione".

La puntata è terminata con l'arrivo in studio di due donne per Silvio che però non ha accettato lo corteggiassero e secondo le anticipazioni della puntata registrata domenica 26 marzo l'uomo avrebbe definitivamente lasciato il programma, non avendo ottenuto ciò che desiderava.