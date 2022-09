"Paracu*o!", Maria De Filippi, furiosa, si scaglia contro un concorrente di Tú sí que vales

Maria De Filippi ha perso letteralmente le staffe durante la puntata di ieri sera di Tú sí que vales. La regina della TV, infatti, non è riuscita a mantenere la calma con uno dei concorrenti, un artista campano di nome Salvatore, che si è presentato davanti ai giudici del talent show per mostrare la sua arte. L'uomo, infatti, che realizza quadri digitali e allegorici è andato nel programma di Canale 5 per far conoscere il suo talento a tutti ma fin da subito ha scaturito un certo disappunto da parte di tutti i giudici. Quando Salvatore ha paragonato la sua arte a quella di Pollock, infatti, Rudy Zerbi ha subito reagito male ma il peggio è arrivato nel momento in cui l'artista ha dichiarato che l'unica cosa che a lui importava era di aver dato un messaggio a una ragazza della redazione, di nome Chiara e che il fatto di portare l'arte in tv dove ci sono tempi televisivi che non permettono di renderla fruibile e comprensibile non era poi così importante. A questo punto Maria, già palesemente nervosa e indispettita, gli ha chiesto: "Quindi non ti piacerebbe che mostrassimo i tuoi quadri in tv?" e, lui, ha subito risposto di sì. E così Maria è finita su tutte le furie.

La conduttrice televisiva e moglie di Maurizio Costanzo, infatti, ha chiamato il concorrente, senza mezzi termini, "Paracu*o!" e lo ha fatto davanti a tutti continuando ad attaccarlo per la sua ipocrisia e opportunismo.

"È quando fingi che non ti interessa far vedere in tv i tuoi quadri che non mi piace. Mi cade tutto. Ci fai sembrare che stiamo qui a perdere tempo. Usi le persone quando dovresti dire che sei qui per essere in televisione"

Poi, Maria, appena si è resa conto di aver esagerato si è scusata con il concorrente per le parole usate nei suoi confronti e ha aggiunto:

"Ti chiedo scusa per le parole che ho usato, ho un carattere stupido, dovrei imparare a contenere il mio carattere, dopotutto vado più volte dall'analista anche per questo".