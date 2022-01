Maria De Filippi, per lei un nuovo programma su Canale 5

Maria De Filippi sta progettando un nuovo programma tv. La regina di Mediaset dopo Uomini e Donne, C'è posta per te, Temptation Island, Amici e Tú sí que vales starebbe pensando di portare in prime time su Canale 5, e non su Italia 1 come inizialmente pensato, un format che ancora una volta parla di sentimenti: Ultima Fermata.

Una sorta di reality in cui al centro del racconto ci sono coppie in crisi. Questo è quello che anticipa il portale televisivo DavideMaggio.it che ha aggiunto anche un dettaglio importante: "Nei giorni scorsi è stato girato un numero zero, attualmente in fase di post-produzione, dal quale dipenderà la messa in produzione. Tradotto in parole povere: se a Maria De Filippi piacerà, il programma vedrà la luce". Di certo non c'è ancora molto, solo che se De Filippi e la sua la sua Fascino, società di produzione televisiva, decideranno di andare avanti con il progetto il successo potrebbe essere assicurato.

Sempre su DavideMaggio.it si legge che l'idea non è nuova e la prima versione del programma pensata per i palinsesti 2016/2017 doveva essere condotta da Stefano De Martino, oggi in Rai. Ultima Fermata però nel corso di questi anni ha cambiato impostazione e infatti non ci sarà una consueta "conduzione in studio" ma "si avvarrà esclusivamente di una voce narrante". La prima puntata, se mai il programma fosse confermato, non andrà in onda prima di marzo.

