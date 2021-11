Maria De Filippi piange Paolo Pietrangeli: "Perderlo è drammatico e tristissimo"

La scomparsa di Paolo Pietrangeli ha lasciato un segno indelebile nello spettacolo italiano di cui, tra musica, cinema e televisione, è stato un importante protagonista. Anche Maria De Filippi si è unita al coro di quanti ne hanno ricordato talento e umanità: la conduttrice e autrice televisiva, infatti, ha avuto modo di lavorare con lui che per diverso tempo è stato regista di Amici e C’è posta per te.

“Paolo Pietrangeli è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto”, si legge nel messaggio affidato ai profili social di WittyTv e firmato da Maria: “Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà”.

Le parole di Maurizio Costanzo

Anche Maurizio Costanzo si è unito al ricordo di Paolo Pietrangeli, per anni regista del suo Maurizio Costanzo Show, ma non solo. “Più di vent'anni insieme al Maurizio Costanzo Show, poi una fiction che si chiamava 'Orazio' e c'era ugualmente lui. Va via un pezzo di vita”, le parole commosse del giornalista e conduttore: “Mi rimarrà lo sguardo sornione e spiritoso e quel senso di tranquillità che mi dava quando stava in regia”. Da molti anni, al Maurizio Costanzo Show era subentrato il primo cameramen di Pietrangeli, Valentino Tocco. “In assoluta continuità”, ha osservato Costanzo: “È una perdita anche umana, proprio della persona. Non pensavo mi dispiacesse tanto”.