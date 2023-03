Maria De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Costanzo

È passata una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo. Venerdì scorso all'ora di pranzo era stata data la notizia della scomparsa del grande giornalista e per un attimo il mondo dell'intrattenimento e dell'informazione si è fermato per dedicare al grande giornalista e personaggio televisivo il giusto commiato.

Le immagini dei figli e di Maria De Filippi alla camera ardente e al funerale sono impresse nella nostra mente, ma la vita - per fortuna e per sfortuna - va avanti e così dopo una settimana di stop anche la regina di Mediaset torna a lavoro e con lei tornano in onda i suoi programmi. Il palinsesto Mediaset era stato stravolto in segno di rispetto verso De Filippi.

Amici di Maria De Filippi

Come riporta il profilo Twitter Amici News oggi, venerdì 3 marzo, sarà registrata l'ultima puntata di Amici. Ovviamente De Filippi non poteva perdere questa registrazione poiché si tratta dell'ultima registrazione prima dell'inizio del Serale, quindi De Filippi tornerà tra i banchi della scuola più amata d'Italia.

Domenica 5 marzo sarà mandata in onda la puntata di Amici registrata il 23 febbraio e che doveva essere vista il 26 febbraio. Quindi la puntata che verrà registrata il 3 marzo sarà visibile la prossima settimana ovvero domenica 12 marzo.

Ancora non è stata comunicata la data ufficiale della prima diretta del Serale, ma visto che sarebbe dovuto iniziare dopo l'ultima puntata di C'è posta per te (che dall'11 marzo è slittata al 18 marzo) con grande probabilità la parte finale del talent prenderà il via il 25 marzo.

C'è posta per te torna in tv

La messa in onda della penultima puntata di C'è posta per te è in programma per sabato 4 marzo. A darne comunicazione è stata la stessa produzione condividendo sui social un post.

Uomini e Donne

Il trono over e quello dei giovani, con la tanto attesa scelta di Federico, torneranno da lunedì 6 marzo su Canale 5 come sempre a partire dalle 14:45.