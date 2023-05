Uomini e Donne, Nicole fa un regalo di "coppia" a Maria De Filippi e Raffaella: di che si tratta

"Vuota e glaciale" così è stata definita Nicole Santinelli, tra le troniste più criticate della storia di Uomini e Donne. La 29enne romana a discapito delle critiche ha però trovato l'amore, e il "sì" che tanto desiderava, in Carlo Alberto Mancini. La scelta è andata in onda oggi, 12 maggio, e proprio con l'inizio della loro storia d'amore si conclude questa edizione del dating show di Canale 5.

Come spesso accade anche Nicole aveva organizzato una piccola sorpresa per Maria De Filippi, per ringraziarla del supporto e dell'appoggio che le ha donato durante il suo percorso non sempre semplice. A differenza di molti altri però Santinelli ha voluto ringraziare anche Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria e sua grande amica, e per la prima volta qualcuno ha comprato un regalo, in questo caso un mazzo di fiori, per due. "Ho fatto un regalo a te e a Raffaella", ha spiegato l'ormai ex tronista prima che i fiori fossero portati in studio. Un gesto molto apprezzato da Maria che l'ha ringraziata anche da parte di Raffaella che non è mai presente in studio durante le registrazioni.

Chi è Raffaella Mennoia

Chi segue Uomini e Donne avrà spesso sentito il nome di Raffaella, anche perché oltre a essere autrice dello show nel 2021 ha pubblicato un libro in cui racconta proprio alcuni retroscena delle storie (senza fare nomi) che hanno reso popolare il programma. A marzo, quando è morto Maurizio Costanzo, Raffaella è sempre stata al fianco di Maria, una spalla sulla quale piangere e trovare conforto. Amiche, e colleghe, ormai da moltissimi anni le loro vite sono strettamente legate e non è un caso se proprio a Maria Raffaella ha deciso di dedicare il suo libro, Cupido Spostati: "A Maria, filo conduttore della mia vita".

Mennoia ha un ruolo centrale nel mondo Fascino, la società di produzione di De Filippi, nel quale si occupa del casting di Uomini e Donne, della scrittura di C'è posta per e di tutti gli altri show di Maria.