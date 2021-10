Tu si que vales, Maria De Filippi fa ascoltare i vocali di Sabrina Ferilli: lo scambio è esilarante

(Nel video Maria De Filippi fa ascoltare i messaggi di Sabrina Ferilli)

Non ce ne voglia Mara Venier, ma Sabrina Ferilli è il giudice popolare più divertente della storia di Tu si que vales. La sua complicità con Maria De Filippi è irresistibile e dà vita ogni volta a gag esilaranti, come quella di ieri sera, quando la conduttrice ha fatto ascoltare al pubblico alcuni messaggi vocali dell'amica.

Un'intima chiacchierata avvenuta qualche giorno prima, dopo che Maria aveva accusato dei dolori cervicali. "Hai rotto i cog*** co sti messaggi privati, non te li mando più" intima l'attrice romana prima di fare una premessa: "Io un certo tipo di linguaggio, di slang, ce l'ho perché penso che il rapporto sia personale. Se tu ogni volta lo fai sentire a tutti, mi obblighi nei prossimi messaggi a parlare come un dicitore del telegiornale".

I messaggi vocali di Sabrina Ferilli

Divertita dal timore dell'amica, Maria De Filippi fa ascoltare il primo: "T'ho comprato il memory. Ti dico solo in offerta 42 euro, costava quasi er doppio. Ti prego provaci a dormire due, tre sere. E' 'na cosa strana perché appena te ce metti dici 'do cazzo me so messa?'". Impossibile trattenere le risate e via con altri vocali in cui Sabrina le spiega come dormire sul cuscino, tra una scivolata romana e l'altra. "Ora sono in debito di un regalo, da 42 euro" chiude Maria De Filippi, ma Sabrina Ferilli la riprende: "Viste le posizioni diverse tu lo puoi fare più importante il regalo eh? Qualche lira in più de me ce l'hai".