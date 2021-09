Maria De Filippi prova il salto in alto con Gianmarco Tamberi a Tu si que vales

Sfida in studi tra i giudici per provare a saltare come il campione olimpico

Ospite della prima puntata di Tu si que vales è stato il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro a Tokyo 2020. Lo sportivo ha raccontato la sua storia, dagli inizi da bambino fino all'infortunio nel 2016 che lo costrinse a rinunciare alle Olimpiadi di Rio a pochi giorni dalla partenza, e poi la straordinaria vittoria a Tokyo. "Sono stati anni veramente difficili - ha raccontato 'Gimbo' Tamberi - pieni di frustrazioni e difficoltà, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Ho passato giorni a dire che sarebbe arrivato il mio momento, come fosse un mantra, e alla fine così è stato", ha detto Tamberi.

Tu si que vales, Maria De Filippi e i giudici provano a saltare "come Tamberi"

Il suo racconto ha suscitato molta emozione tra il pubblico ma anche tra i giurati del programma: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Al termine, alcuni dei giudici hanno voluto cimentarsi nel salto in alto. In studio è comparso quindi un materasso e l’asta per il salto, posizionata prima all'altezza 'monstre' di 2 metri e 37 centimetri - quella cioè saltata da Gianmarco Tamberi a Tokyo - e poi via via sempre più bassa per facilitare i compito ai giudici.

Il primo a tentare il salto in alto è stato Teo Mammucari, che però ha fallito la prova. A quel punto si è cimentata Maria De Filippi in persona, dopo essere "scesa" dai tacchi vertiginosi e aver corso a piedi nudi per lanciarsi. Anche Rudy Zerbi ha provato, forse il migliore dei tre, senza pero riuscire a non far cadere la sbarra.

Gerry Scotti e la giurata popolare Sabrina Ferilli si sono limitati a guardare (e ridere). "Questo dimostra ancora una volta che questo che fanno questi signori con anni e anni, con enormi sacrifici, sono veramente delle cose sovrumane", ha chiosato Gerry Scotti, elogiando ancora una volta Gianmarco Tamberi e tutti gli atleti.