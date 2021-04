Maria De Filippi seduta sugli scalini dello studio di Uomini e donne. Una posa così iconica, così conosciuta che addirittura quando condusse insieme a Carlo Conti Sanremo 2017 i due si sedettero proprio sugli scalini dell'Ariston durante un gag, per richiamare quello che è uno dei suoi tratti distintivi più conosciuti. Ma perché la conduttrice presenta il suo dating show (giunto ormai alla 25esima edizione) seduta e non in piedi, come fa ad esempio durante Amici o C’è posta per te?

A risolvere questo "mistero" è stata la stessa Maria De Filippi, che ha colto l’occasione durante una puntata del daily di Amici andata in onda sabato 16 aprile 2021. Ospite era Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le stelle, che parlando con i ragazzi ha fatto riferimento alla necessità di dover trovare sempre un tratto caratteristico, un elemento che li renda riconoscibili tra i più, senza necessariamente essere sempre perfetti e corretti dal punto di vista della forma. Per spiegare cosa aveva in mente, Todaro ha fatto proprio l’esempio della conduzione 'seduta' di Maria De Filippi durante Uomini e donne. "È l’unica che presenta da seduta. Potrebbe non essere correttissima, perché il presentatore sta in piedi, eppure questo la rende particolare".

Maria De Filippi svela perché conduce Uomini e donne seduta sugli scalini

A quel punto è intervenuta la diretta interessata, che ha deciso di spiegare cosa c’è dietro questa sua posa insolita: "Raimondo, ti svelo il segreto degli scalini".

"Nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate anche nella stessa giornata, ad un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c'era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia!", ha svelato Maria De Fillippi. Insomma, un po' come la leggenda che vuole che lo champagne sia stato inventato per caso, da un errore.