Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: non c'erano avvisaglie

Si è trincerata in un totale silenzio Maria De Filippi: la morte di Maurizio Costanzo, di suo marito, del compagno di oltre 30 anni di vita insieme, è un dolore troppo grande per essere espresso con dichiarazioni a meno di 24 ore dalla notizia più difficile da sopportare. "Molto provata, scioccata, basita": così la racconta oggi Renato Franco sul Corriere della Sera, comprensibilmente segnata da una serie di sentimenti dolorosi alimentati anche dalla sorpresa dell'evento più tragico.

Perché Maria De Filippi non se lo aspettava: non si aspettava che dopo il ricovero in clinica successivo a un piccolo intervento, "un problemino fastidioso, ma non grave", sopraggiungesse la morte del marito. Non c'erano avvisaglie. Lei lo andava a trovare mattina e sera, proprio come aveva fatto anche ieri, poco prima che Maurizio se ne andasse. Poi, come sempre, al lavoro, a registrare Amici. Era la loro routine, quella di una coppia solida che tiene alle proprie abitudini, semplici ma importanti, tasselli fondamentali di una quotidianità che li voleva sempre insieme, nella loro casa romana come in vacanza (montagna a parte, dove a sciare, andava solo lei), parti indefettibili di una convivenza strettissima che dopo il lockdown si era cementata ancora di più.

Questo è il tempo del silenzio, della sofferenza personalissima di Maria verso l'uomo che per lei ha rappresentato tutto: l'amore che ha anche portato all'adozione del loro figlio Gabriele, oggi 30enne, l'alleanza professionale, un'intesa eccezionale nata e cresciuta anche davanti al pubblico. Quel pubblico che oggi li ricorda insieme, con affetto e tanta nostalgia.

I funerali e la camera ardente per Maurizio Costanzo

Dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo sono stati davvero tantissimi i messaggi di partecipazione al dolore dei famigliari. Il giornalista e conduttore ha tenuto a battesimo decine di artisti che lo ricordano con parole di stima e di affetto e di certo non mancheranno all'appuntamento di lunedì che accompagna Maurizio Costanzo nel suo ultimo viaggio.

Il funerale infatti è stato fissato per il 27 febbraio, alle ore 15, nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. A partire dalle 10.30 di oggi, invece, sabato 25 febbraio, alle 18 di domenica, la sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) ospiterà la camera ardente di Maurizio Costanzo. Per quanti volessero portare un saluto al giornalista e conduttore mancato venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni, è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2.