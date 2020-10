Maria De Filippi svela a Selvaggia Lucarelli di guardare ‘Ballando con le stelle’

Da qualche settimana è partita la consueta sfida televisiva del sabato sera che vede contrapporsi ‘Ballando con le stelle’ su Rai Uno e ‘Tu sì que vales’ su Canale 5 in prima serata. Nonostante i freddi numeri che volta per volta registrano la ‘vittoria’ a suon di share di uno dei due programmi, i rapporti personali tra i protagonisti dei rispettivi show sono più che distesi, come dimostra la piacevole intervista che Maria De Filippi ha rilasciato a Selvaggia Lucarelli nel programma radiofonico di Radio Capital.

“Il sabato sera siamo l’una contro l’altra, per il resto ci si vuole bene”, ha esordito la giurata del dance show a proposito della concorrenza del sabato sera tra Ballando e Tu sì que vales, osservazione che ha indotto la conduttrice Mediaset ad ammettere di “guardicchiare” il programma di Rai Uno, in onda in diretta diversamente dal suo che è registrato: “Io guardo su e giù, tu non puoi, ma io sì perché noi siamo registrati noi, quindi guardicchio da una parte e dall’altra…” ha ammesso Maria prima di commentare il successo di un'altra sua ‘creatura’ come Temptation Island.

Maria De Filippi spiega perché ‘Vero Amore’ è diventato ‘Temptation Island’

Nel corso dell’intervista telefonica Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Maria De Filippi il motivo per cui il programma nato come ‘Vero Amore’ sia poi diventato ‘Temptation Island’. “Ho preso quel format perché mi incuriosiva. Ho provato a renderlo in uno studio e ho capito che non andava bene”, ha spiegato la conduttrice nonché autrice del ‘viaggio nei sentimenti’ che ha fatto riferimento all’importanza della genuinità delle coppie non contaminata dai meccanismi televisivi: “Al falò è diverso, perché le coppie davanti al pubblico percepiscono quello che pensano a casa e modificano i rapporti”.

Qual è la critica a Temptation che più la infastisce? “Sono abituata a qualsiasi critica”, ha affermato Maria: “Quando la definiscono ‘isola delle corna’ sorrido ma non mi arrabbio… È un racconto di vite di coppia”.