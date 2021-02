"Maria De Filippi è senza pietà": la bomba in tarda notte a Ciao Maschio

Quando mancavano appena venti minuti all'una e su Canale 5 'C'è posta per te' era finito da poco, Maria De Filippi si è materializzata sul videowall di 'Ciao Maschio', il programma di Rai Uno - in onda il sabato in seconda serata - condotto da Nunzia De Girolamo, che ieri ha ospitato Francesco Sarcina, Guido Crosetto e Luca Barbareschi.

"Chi non vorresti avere come nemica?" chiede la padrona di casa ai tre ospiti, chiamati a scegliere tra Maria De Filippi, Milena Gabanelli e Greta Thunberg. Inizia Sarcina, che indica spedito la conduttrice Mediaset: "So che Maria è tostissima. Non la manda a dire. Lei è una donna pazzesca, farsela nemica non converrebbe. Le altre non le conosco". A fare la stessa scelta è Luca Barbareschi, che però assesta bene il colpo: "Avrei molta paura di Marta Flavi. Ops, ho avuto un lapsus, è un'altra moglie di Costanzo. No, di Maria volevo dire. La De Filippi mi fa paura più di tutte". Nunzia De Girolamo, incuriosita da tanto timore, incalza l'ospite, che risponde: "Maria è senza pietà. È dura, durissima. Bravissima, ma tosta". "Ti fa paura il suo femminile?" insiste la conduttrice, e Barbareschi continua: "No, non mi ha mai fatto paura nessuno, ma è una persona che non saprei come prendere. Credo che non andremmo mai d'accordo. Due ego-tropici". E Crosetto, che sembra conoscere bene Queen Mary, se la ride sotto i baffi, immaginando già la scena.

Immagine ghiotta per Sarcina: "Bisogna subito farli conoscere allora, immediatamente. La farei entrare adesso, così ti fa un mazzo così". Sigla.