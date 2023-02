Funerali Costanzo, il prete strappa un sorriso a Maria De Filippi, merito del "cioccolato"

In un momento triste come quello del funerale di un marito, provare a sorridere sembra impensabile, così come far smettere le lacrime di scorrere ma, durante il funerale di Maurizio Costanzo, celebrato oggi 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti a Roma, il parroco don Walter è riuscito a strappare un sorriso a Maria De Filippi. Come ha fatto? È stato tutto merito di un aneddoto sul cioccolato. Durante il suo discorso di ricordo di Maurizio, infatti, don Walter ha raccontato come al giornalista e conduttore tv veniva spesso "spacciato" un po' di cioccolato fondente di nascosto, cioccolato che Maurizio non avrebbe potuto mangiare per problemi di salute. Ma l'inventore del talk show non riusciva proprio a tenere a bada la sua grande passione per i dolci, così, andava sempre in cerca di un po' di cioccolato dai suoi amici.

All'ascolto di questo aneddoto davvero speciale, Maria De Filippi, che conosceva bene il vizietto del marito che era in grado di nascondere cioccolato perfino nei posti più impensabili, ha accennato un sorriso. Sorriso che è apparso dolce ma allo stesso tempo amaro. Un sorriso pieno di amore e affetto per il suo compagno di vita, il suo pilastro che adesso non potrà più avare affianco e neanche più sgridare per aver mangiato un dolce di troppo.

Maurizio Costanzo e quell'amore sfrenato per il gelato la cioccolato

Che Costanzo fosse un grande appassionato di cibo, e in particolare di dolci, è più che noto. Il conduttore, infatti, ha sempre ammesso di essere golosissimo e di non riuscire a rinunciare proprio a un po' di gelato al cioccolato al giorno. Ed era proprio questo l'unico dolce che gli era permesso nei momenti di dieta, un po' di gelato senza zucchero che lui conservava gelosamente in freezer in attesa di poterne mangiare almeno un cucchiaio al giorno. E come non ricordare l'intervista a Che tempo che fa dove Maria mostrava, a Fazio e a tutto il pubblico, quante scatole di gelato al cioccolato conservasse Costanzo e che a lei non era permesso toccare. Un ricordo che oggi appare un po' triste immaginando che, quelle scorte di gelato, siano ancora lì, in freezer ma che Maurizio non potrà più assaporarle.