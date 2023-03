Maria De Filippi in studio: "Torno a lavorare, mi hanno insegnato così"

Maria De Filippi è tornata oggi nello studio di Amici per registrare la nuova puntata. Il programma era stato sospeso dopo la morte di Maurizio Costanzo - avvenuta venerdì scorso - ma domenica andrà di nuovo in onda. La conduttrice è stata accolta da un lungo applauso del pubblico (nessun urlo, come richiesto dalla produzione), dimostrandole così grande affetto e vicinanza per il lutto che l'ha colpita.

"Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato" avrebbe detto prima di iniziare a registrare, come riporta Ansa. Maria De Filippi, dunque, è pronta a riprendere i suoi impegni televisivi. Domenica 5 marzo andrà in onda la puntata di Amici registrata il 23 febbraio e che doveva essere vista il 26 febbraio, quindi la puntata che registrata oggi sarà visibile la prossima settimana, ovvero domenica 12 marzo. Ancora non è stata comunicata la data ufficiale della prima diretta del Serale, ma visto che sarebbe dovuto iniziare dopo l'ultima puntata di C'è posta per te (che dall'11 marzo è slittata al 18 marzo) con grande probabilità la parte finale del talent prenderà il via il 25 marzo. Domani, sabato 4 marzo, andrà in onda C'è posta per te e lunedì riprenderà anche Uomini e Donne.

L'ira di Maria De Filippi per le notizie sul patrimonio

Maria De Filippi non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla morte di Maurizio Costanzo, ma oggi tramite il suo legale ha smentito le notizie circolate negli ultimi giorni sul patrimonio del giornalista, definendosi "sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità". La nota smentisce così i riferimenti al patrimonio "di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia", definite "false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti".