C’è posta per te, Maria De Filippi sbotta contro Martina: “Non c’è proprio un cavolo da ridere” (VIDEO)

La conduttrice non è riuscita a mantenere il solito aplomb di fronte ad alcune esternazioni della ragazza protagonista della storia in studio: il padre Danilo ha contatto la redazione per provare a riappacificarsi con lei dopo che i rapporti si erano interrotti a causa della sua relazione con Francesco, osteggiata dalla famiglia

Anche la compassata Maria De Filippi ogni tanto perde la pazienza. Ascoltando le storie (e le reazioni) dei protagonisti del suo people show “C’è posta per te” non è sempre facile restare super partes. Durante l’ultima puntata di sabato 27 febbraio la padrona di casa non ha avuto parole tenere per i protagonisti della storia che si stava raccontando e non ha nascosto in alcuni momenti il proprio disappunto.

In studio c’erano Danilo e la moglie, che hanno contattato la redazione del programma per provare a riappacificarsi con la figlia Martina, con la quale ormai i rapporti si sono interrotti dopo che lei ha iniziato una relazione con Francesco, un ragazzo che la sua famiglia non approva. I rapporti si sono fatti ulteriormente complicati quando Martina è rimasta incinta di Francesco. Danilo vorrebbe far parte della vita della figlia e del futuro nipote, per aiutarli anche economicamente, perché teme che Martina e Francesco (accompagnati in studio dalla madre di lui, Katia) possano avere dei problemi. Gli animi di tutti si sono scaldati più volte durante il confronto, con accuse, repliche, tentativi di giustificazione.

C’è posta per te, Maria De Filippi perde la pazienza con Martina: “Non c’è niente da ridere”

A un certo punto la conduttrice ha provato a spiegare alla giovane Martina le preoccupazioni di Danilo sul futuro suo e del bambino che porta in grembo: far nascere e crescere un bambino richiede anche un impegno economico. Martina però ha replicato sprezzante: “Sono pensieri che non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità”. Parole che hanno colpito un po’ tutti, in studio ma anche a casa (la vicenda di Danilo e Martina è tra le più commentate sui social).

Quando poi a un certo punto, di fronte a Danilo sempre più infervorato dalla discussione, la ragazza è scoppiata a ridere, Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi e le ha riposto in maniera molto secca e dura: “Guarda Martina, io non ci vedo proprio un cavolo da ridere”.

Un’altra frecciata è arrivata però anche allo stesso Danilo, reo di aver alzato troppo la voce nei confronti di Katia, la madre di Francesco. Alla fine, Maria De Filippi ha proposto a Francesco di incontrare lui Danilo e di far uscire Martina, evidentemente non ancora pronta a rivedere suo padre. Ma il ragazzo si è rifiutato e così Maria De Filippi ha chiuso la busta.