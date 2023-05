Morta Maria Giovanna Maglie, il racconto della malattia nell'ultima intervista dall'ospedale

Maria Giovanna Maglie è morta oggi, martedì 23 maggio 2023, a 70 anni. "Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre" ha scritto su Twitter l'amica Francesca Chaouqui annunciando la scomparsa della giornalista e opinionista che da tempo aveva problemi cardiaci.

Lo scorso dicembre Maglie aveva comunicato con un tweet e una foto postata dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata, il motivo dell'assenza dai social e dalle trasmissioni televisive. "Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri" aveva scritto la giornalista, ricevendo in risposta un'ondata di affetto dagli utenti che le avevano augurato una pronta guarigione.

Qualche giorno dopo Maglie raccontò in una intervista al Corriere, dal suo letto d'ospedale, il momento più difficile della sua vita: il cuore della giornalista stava per cedere e un intervento d'urgenza all’European hospital di Roma le salvò la vita. Poi, quando tutto sembrava risolto, le complicazioni: "Una dopo l'altra, una maledizione".

L'ultima intervista di Maria Giovanna Maglie

"Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica... A un certo punto mi si è come spenta la luce": così Maria Giovanna Maglie raccontò al Corriere il momento esatto in cui accusò il malessere che avrebbe portato ad accertare la malattia: "Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L'intervento ha riguardato l'aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni... Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo".

Maria Giovanna Maglie spiegò poi di aver deciso di pubblicare il post dal letto d'ospedale mostrandosi tanto sofferente per dare una risposta a tutti coloro che si chiedevano il motivo del suo silenzio. "Ho ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso" confidò la giornalista, destinataria di messaggi di affetto anche da parte di "avversari", politici e giornalisti: "Per fortuna sono piena di avversari che mi vogliono bene. Da Luca Telese a Davide Parenzo, tutti quelli che la pensano all’opposto di me. Poi, però, quando si spengono le luci delle tv torniamo amici".

Infine, un accenno alla prima cosa che avrebbe fatto una volta uscita dall'ospedale: "Una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, che mi sta sostenendo in modo incredibile".