Maria Grazia Cucinotta esclusa dal programma Rai, al suo posto Melissa Satta: "Sono esterrefatta"

Maria Grazia Cucinotta ha raccontato tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dalla conduzione del nuovo programma Missione Beauty, show basato sulla sfida tra parrucchieri che prossimamente andrà in onda su Rai2. Al sito Davide Maggio l’attrice ha spiegato il retroscena che ha portato alla sua estromissione dalla conduzione dello show che, al suo posto, avrà Melissa Satta.

"Sono esterrefatta. Hanno ferito un amico, gli hanno portato via un sogno, l’hanno mortificato" ha affermato parlando del suo parrucchiere Antonio Pruno che avrebbe avuto per primo l’idea di fare un talent sui parrucchieri e sulla bellezza. Tramite un’amica che lavora nelle produzioni tv, Cucinotta ha contattato una produttrice televisiva a cui ha affidato il compito di portare avanti il progetto. Poi però qualcosa è cambiato: "Mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer – perché ormai la gente la calcoliamo in base ai like e poco conta se tu hai 30 anni di carriera – e che non era gradito", ha aggiunto, allibita dalla motivazione che ha portato a incrinare i suoi rapporti con la produttrice.

Maria Grazia Cucinotta ha tenuto a precisare che in questa situazione la Rai non ha avuto alcun peso: "La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata", ha dichiarato ancora, puntualizzando di poter dimostrare ogni affermazione con tutte le mail e i messaggi intercorsi sulla nascita e le idee del programma. "Avremmo potuto bloccarlo e far causa ma non lo abbiamo fatto, perché siamo persone perbene e rispettiamo il lavoro di tanti che hanno lavorato a questo progetto" ha proseguito: "Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici".

Melissa Satta al posto di Maria Grazia Cucinotta

La conduzione del programma in questione è stata affidata così affidata a Melissa Satta verso cui Maria Grazia Cucinotta non ha alcuna rimostranza: "Non mi ha dato fastidio. Anzi, Melissa forse è anche più adatta di me perché più addentro al fashion". La delusione, però, resta, soprattutto per l’amico che, suo malgrado, ha subito le conseguenze di tale decisione: "L’idea e il sogno erano suoi. Così l’hanno mortificato".