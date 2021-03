Margot Sikabonyi (Un medico in famiglia): "Maria? Un periodo l'ho odiata. Oggi sono mamma e insegno yoga"

Sedici anni sul set, lo stesso. 'Un medico in famiglia' per Margot Sikabonyi - l'attrice che interpretava Maria, la figlia maggiore del dottor Lele Martini (Giulio Scarpati) - ha rappresentato il volto del successo, casa, ma per certi aspetti anche una sorta di 'trappola'. Vestire per così tanto tempo i panni dello stesso personaggio è un'arma a doppio taglio per un attore e scrollarsi di dosso quell'immagine tanto amata dal pubblico non è semplice.

Aveva sedici anni quando ha preso parte alla prima stagione, senza minimamente immaginare la popolarità che sarebbe arrivata di lì a poco e ignorando, come tutti gli altri colleghi, l'impatto e il peso che quella fiction avrebbe avuto per quasi vent'anni. "Ho convissuto con Maria per la maggior parte della mia esistenza - ha spiegato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 - C'è stato un periodo in cui l'ho odiata e facevo finta che non esistesse. Quando mi fermavano e mi dicevano 'Ciao Maria' io rispondevo 'No, no, scusa, ci assomiglio ma non sono io'. Questa fase è durata circa tre anni, poi è passata. Ora amo follemente Maria, mi ha aperto le porte di tutto quello che c'è adesso nella mia esistenza. Non sarei qui, ora, se non ci fosse stata lei".

E' anche grazie a quella lunga esperienza, infatti, che ha scritto il suo libro, 'Respira': "L'ho iniziato dieci anni fa, 'Un medico in famiglia' è stato la spinta che mi ha fatto iniziare a scrivere - ha detto ancora - Attraverso la crescita dentro un set cinematografico. E poi la morte di mio padre, che è stata in concomitanza con l'uscita della prima serie. Vedevo molte persone che avevano tanto successo ma erano molto infelici. Così ho iniziato una ricerca mia, per cercare di capire quale fosse la verità, quale fosse la gioia, quale fosse il vero successo. Non avevo scelta, o mi lasciavo andare alla depressione totale o all'infelicità cosmica, oppure iniziavo un percorso del genere. Il successo? Mentre cavalcavo la mia onda, non sapevo che stessi su un'onda. Ero molto insicura di me. Ero molto inconsapevole di me stessa. Quando qualcuno mi guardava mi chiedevo cosa avessi di sbagliato. Ho sempre vissuto come un pesce fuor d'acqua. Non trovavo il mio posto. Anche per questo ho iniziato a scrivere questo libro e ho deciso di finirlo questa estate".

Margot Sikabonyi oggi è mamma e insegna Yoga

Margot Sikabonyi - che dal 2003 al 2009 ha avuto una relazione con Pietro Sermonti, conosciuto proprio sul set di 'Un medico in famiglia' - è legata da 8 anni a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli, Bruno James, di 6 anni, e Leonardo, di 4. Oggi si dedica a loro e allo Yoga: "Diventare mamma mi ha fatto capire tante cose - ha spiegato - Ho iniziato a insegnare Yoga. E questo anche mi ha dato una base pratica per realizzare quello che dico. Lo Yoga mette una filosofia meravigliosa dentro all'esistenza di oggi". Nel futuro, però, vede ancora anche il set.

Infine, sempre sul ruolo di Maria, ha ricordato i tantissimi provini che ha dovuto fare e il rapporto che si era creato con gli altri del cast: "Sul set ci volevamo un bene incredibile. L'affetto che c'era all'interno di quella casa era onesto. Anche se c'erano dei giorni in cui tutti noi non ne potevamo più. Le scene più difficili erano quelle attorno al tavolo da pranzo. Passavamo lì ore, con la cotoletta da mangiare alle otto del mattino. Tutti ci guardavamo e pensavamo 'basta, dateci aria'. Non ci rendevamo conto, però, che questa serie avrebbe avuto un successo simile. Non avevamo la minima idea di cosa sarebbe successo".