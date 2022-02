Se cercate un film che vi dia speranza, guardate "Marilyn ha gli occhi neri"

Perché vedere "Marilyn ha gli occhi neri"

Dopo l'uscita del già citato Mio fratello, mia sorella (e relativa recensione) abbiamo avuto l'onore di intervistare il regista Roberto Capucci, che ci ha raccontato lo straordinario lavoro fatto a monte del film, con la collaborazione di psichiatri e famiglie di persone con disturbi mentali.

Approfittiamo quindi di questo spazio per lanciare un appello a Simone Godano, regista di Marilyn ha gli occhi neri, affinché ci racconti la genesi di questo film così delicato e divertente allo stesso tempo.

Una storia che quasi "strega" il pubblico, che inevitabilmente finisce per immedesimarsi nel singolare personale di questo ristorante, con i suoi tic, le sue fissazioni, ma anche con il dolore di ciascuno, spesso nascosto sotto una coltre di imbarazzo e paura di fronte al resto del mondo.

Certo, Marilyn ha gli occhi neri è una favola, e serve una buona dose di sospensione dell'incredulità per immergersi in una storia in cui la burocrazia italiana non opprime subito il sogno di un gruppo di persone con qualche problema. Ma una volta che ci si ritrova immersi in questo racconto, e si guarda al mondo con gli occhi dei suoi protagonisti, è impossibile non emozionarsi per i loro sforzi, per le loro difficoltà e soprattutto per le loro cadute.

In questo senso, le performance di Accorsi e Leone sono magistrali, ma saremmo ingiusti se non sottolineassimo anche le grandi prove dei comprimari, soprattutto dei colleghi di Clara e Diego nel ristorante Monroe: la cameriera triste con i pattini a rotelle, quella con la sindrome di Tourette, l'addetto alla sala che disegna sui muri quello che sente nel cervello, l'aiuto cuoco con le manie di persecuzione...

E poi sì, loro, lo chef e la comunic-attrice, una "strana coppia" per cui è impossibile non tifare, perché dove ci sono Leone e Accorsi l'intesa non manca mai, a prescindere dal contesto, che sia quello di Tangentopoli o quello di un ristorante più unico che raro.

Voto: 8