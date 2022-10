Ballando, frecciata di Marta Flavi in diretta tv: "C'è chi cammina fantasticamente e poi dicono che balla"

Marta Flavi è stata la prima concorrente eliminata da questa edizione di Ballando con le stelle. In coppia con Simone Arena, la conduttrice non ha retto lo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando e ha dovuto abbandonare la gara con qualche amarezza. Un certo disappunto rispetto alla decisione della giuria è stato espresso nel salotto televisivo di Oggi è un altro giorno: ospite di Serena Bortone, la ex concorrente ha infatti ammesso il disaccordo soprattutto con Mariotto, giudice del programma che darebbe voti bassi solo per creare polemiche. "Mi dispiace perché secondo me non era giusto. C’erano due tranche, chi sapeva ballare e chi sapeva ballare meno o niente. Io facevo parte di questa seconda parte, ma ero una delle più brave" ha affermato, aggiungendo un ulteriore appunto sulla gestione delle valutazioni espresse nel corso delle esibizioni.

Marta Flavi, la frecciata dopo l'eliminazione

"Vorrei vedere vincere qualcuno che vale, che sa ballare, non che è simpatico" ha detto Marta Flavi ormai fuori dalla gara del dance show di Rai1. Percepita una certa amarezza, Serena Bortone le ha quindi chiesto se, secondo lei, tra i concorrenti c'è qualcuno che, pur non sapendo ballare, viene premiato ingiustamente. "Può darsi.. Per esempio. C'è gente che cammina fantasticamente e poi dicono che balla" è stata la sua risposta che, pur senza fare nomi, ha fatto ben capire di riferirsi a qualcuno che, almeno per ora, resta innominato.

Ballando, la classifica della seconda puntata

La gara, dunque, continua senza Marta Flavi. La classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 vede al primo posto la coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 60 punti e il bonus "tesoretto". Al secondo posto quella composta da Gabriel Garko (che ha già conquistato tutti, pubblico e giuria) in coppia con Giada Lini.