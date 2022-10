Massimiliano Ossini si taglia i capelli in diretta tv: "Voglio unirmi alla protesta delle donne"

Massimiliano Ossini si è unito alla protesta a sostegno dei diritti delle donne iraniane con un gesto fino ad ora compiuto pubblicamente solo dalle donne. In diretta su Rai1, durante il programma Uno Mattina, il conduttore si è tagliato una ciocca di capelli, atto simbolico dell'iniziativa “Donna Vita e Libertà” che sta coinvolgendo migliaia di persone in tutto il mondo in ricordo di Mahsa Amini, la 22enne morta a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non indossava in modo corretto il velo, lasciando fuoriuscire una ciocca di capelli.

"Pensavo: com’è possibile che quando c’è una causa che riguarda tutti, scendono in piazza uomini e donne; e quando invece il problema riguarda solo le donne si mobilitano quasi esclusivamente donne" ha detto Ossini prima di tagliare una ciocca dei suoi capelli. "Con questo piccolissimo gesto, anche io voglio unirmi alla protesta delle donne e far capire che anche gli atti simbolici contano e sono importanti" ha proseguito: "Da soli non facciamo per niente strada, insieme possiamo veramente salvare questo pianeta e salvare le persone".

Anche @massimilianotv si taglia una ciocca di capelli in segno di solidarietà alle donne dell'Iran#unomattina #IranianWomen pic.twitter.com/qPipqfYEot — Unomattina (@Unomattina) October 7, 2022

Le attrici che si tagliano i capelli sulle note di "Bella ciao" per le donne iraniane

All'inizio sono state diverse attrici e artiste francesi - tra le quali Juliette Binoche, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Adjani, e le cantanti Pomme e Angèle - a mobilitarsi accanto a chi in Iran sta protestando da due settimane per la morte di Masha Amini. "Masha Amini era una giovane donne di 22 anni, il 13 settembre è stata arrestata e malmenata a morte dalla polizia della morta. Le era stato soltanto contesto di aver indossato il velo in modo scorretto. È morta per aver lasciato esposta una ciocca di capelli. Noi abbiamo deciso di rispondere all'appello che ci è stato lanciato tagliandoci anche noi qualche ciocca di capelli", affermano le attrici spiegando l'adesione all'iniziativa lanciata da tre avvocati che sperano così di suscitare un movimento anche in Francia che porti "ad una reazione politica estremamente forte: le condanne non devono essere fatte a mezza bocca ma con maggiore veemenza". Via via a loro simbolicamente si sono unite centinaia di attrici e protagoniste del mondo dello spettacolo di diversi paesi.