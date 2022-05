Massimiliano Ossini è il nuovo conduttore di Uno Mattina Estate

Massimiliano Ossini sarà il volto estivo di Uno Mattina. L'attuale conduttore di Linea Bianca, su Rai1, è stato scelto per accompagnare i telespettatori dalle 7.10 alle 10:00. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi Ossini sarebbe stato scelto anche per condurre la versione invernale, in particolare si legge: "Ossini condurrà anche la seconda parte della versione invernale dello storico programma del mattino della rete ammiraglia del servizio pubblico".

Il noto volto della tv, scoperto da Fabrizio Del Noce, non era l'unico nome in lizza per la posizione: l'altro era Beppe Convertini che invece è stato confermato per Linea Verde.