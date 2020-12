Massimo Cannoletta vince ancora a L'Eredità: quasi 300 mila euro il montepremi

Non si arresta l'ascesa di Massimo Cannoletta nell'Olimpo dei campioni de L'Eredità. Il concorrente del quiz show di Rai1, condotto da Flavio Insinna, ha vinto ancora una volta al gioco finale della Ghigliottina, portandosi a casa altri 27.500 euro, che sommati a quelli già vinti arrivano a un totale di 280 mila euro. 'Amici' era la parola che legava i cinque suggerimenti (sempre, mai, quasi, restare, miei) ed è quella che continua a fargli segnare, di puntata in puntata, il record di risposte esatte.

Cannoletta, divulgatore culturale sui social, nei festival e sulle navi da crociera, è supercampione da quasi due mesi e ha un progetto per quando uscirà da L'Eredità: "Appena sarà possibile viaggiare, quando la pandemia sarà finita, mi piacerebbe rinnovare un progetto che ho messo a punto a settembre, quando tutti ci eravamo illusi che il Covid non ci fosse più, e ho fatto un viaggio totalmente autofinanziato da Leuca a Trieste nei posti meno noti, confrontandomi con i miei followers che incontravo lungo la strada e che mi mostravano luoghi sconosciuti, e pubblicando una specie di diario di viaggio. Oggi grazie all'Eredità' ho molti più followers e se lo rifacessi avrei più interazioni e quindi più posti sconosciuti da scoprire. Inoltre avrei maggiori risorse finanziarie perché dedicherei parte della vincita alla versione 2.0 di questo progetto". E magari una parte della vincita potrebbe investirla proprio in questo progetto.

Chi è Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta ha 46 anni, ha una laurea in scienze politiche e parla quattro lingue, lavorava sulle navi da crociera e ha fatto per due volte il giro del mondo. "Chi ero prima de L'Eredità? Ero e sono una persona a cui è sempre piaciuto raccontare storie per fare stare meglio le persone - ha raccontato in tv -. Comunicare è la mia passione. Sì, avevo già partecipato a questo programma, ma era stato solo un assaggio, ero stato subito eliminato. Ma quella breve esperienza era stata comunque sufficiente per lasciarmi la convinzione che prima o poi sarei dovuto tornare. Ed eccomi qui".