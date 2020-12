Massimo Cannoletta lascia L'Eredità in lacrime, commosso anche Flavio Insinna

Probabilmente avrebbe continuato a vincere e battere ogni record chissà ancora per quanto, ma Massimo Cannoletta ha deciso di interrompere il suo lungo percorso a L'Eredità. Il super campione del quiz show di Rai1 si è ritirato dopo 51 puntate e 280 mila euro vinti, lasciando il posto all'ingegnere Francesco da Solesino.

La dedica ai positivi del Covid

"Devo andare a fare il presepe" ha annunciato prima del Triello, dove ha poi di fatto ceduto il titolo. La sua è stata un'avventura avvincente, che ha appassionato ma soprattutto fatto affezionare milioni di italiani e Flavio Insinna, commosso nel salutarlo. Prima di lasciare lo studio, il divulgatore culturale di Lecce ha ringraziato tutta la squadra del programma e fatto una dedica speciale, non nascondendo l'emozione: "Grazie davvero a tutti. Dedico questa mia partecipazione ai positivi al Covid che mi hanno scritto. Per loro siamo stati un modo per alleggerire un po' la situazione. Non vedo l'ora che finiscano queste restrizioni Flavio, meriti da parte mia un bacio e un abbraccio". Il conduttore ricambia: "Anche noi non smetteremo mai di ringraziarti".

Dopo la puntata, Cannoletta continua su Twitter a condividere le sue emozioni: "Un'avventura incredibile, una gioia ogni sera. Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi. Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio".