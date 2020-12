Massimo Cannoletta: il campione de L'Eredità che ha sbagliato una risposta di proposito

Massimo Cannoletta è il campione dei campioni de "L'Eredità", il game show condotto da Flavio Insinna su Rai1 prima del tg delle 20. Originario di Lecce, divulgatore storico-scientifico di professione, ha battuto finora ogni record vincendo 202.500 euro in ben ventisette puntate di seguito e ha conquistato la simpatia dei telespettatori a suon di "modi signorili e una cultura mostrata senza spocchia". Ma ieri sera si è reso protagonista di un episodio che ha destato scalpore: ha sbagliato di proposito una risposta per poter far giocare altri concorrenti, perdendo la possibilità di vincere altri 180mila euro e cedendo così la vittoria alla rivale Francesca che ha colto al balzo la possibilità di diventare campionessa.

Massimo Cannoletta sarà ancora a L'Eredità

Non è stata ben accolta da tutti la frase pronunciata da Massimo Cannoletta - "La so, ma la sbaglio perché Francesca merita di passare" - durante una fase concitata del gioco prima della ghigliottina. E sul web non tutti hanno apprezzato il suo gesto cavalleresco: "Massimo sei stato davvero sportivo", ha scritto qualcuno su Twitter, "Un signore non avrebbe detto ‘lo so, ma sbaglio’ ma sbagliato e basta", ha ribattuto un altro utente. Sta di fatto che stasera Massimo Cannoletta sarà ancora a L'Eredità, per il meccanismo del gioco che prevede la presenza dei tre concorrenti arrivati alla ghigliottina.

Chi è Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta ha 46 anni, ha una laurea in scienze politiche e parla quattro lingue, lavorava sulle navi da crociera e ha fatto per due volte il giro del mondo. "Chi ero prima de L'Eredità? Ero e sono una persona a cui è sempre piaciuto raccontare storie per fare stare meglio le persone - ha raccontato in tv -. Comunicare è la mia passione. Sì, avevo già partecipato a questo programma, ma era stato solo un assaggio, ero stato subito eliminato. Ma quella breve esperienza era stata comunque sufficiente per lasciarmi la convinzione che prima o poi sarei dovuto tornare. Ed eccomi qui".