Massimo Giletti "cacciato": adesso parla l'editore Urbano Cairo

Per la prima volta Urbano Cairo, editore di La 7, parla della chiusura improvvisa di Non è l'Arena, lo show di Massimo Giletti interrotto senza preavviso e già a partire dalla prossima domenica. "Massimo Giletti - spiega Cairo all'agenzia Ansa - ha condotto in 6 anni 194 puntate dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare". E ancora: "Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere".

Parole che lasciano intendere un congedo senza appello. Un addio senza alcuna possibilità di ritorno. Ma che cosa c'è dietro questa decisione improvvisa, ancora non è dato sapere. La notizia della chiusura improvvisa di Non è l'Arena, con i collaboratori mandati a casa senza preavviso, è arrivata venerdì pomeriggio, attraverso un comunicato della stessa rete. Il contratto di Giletti scadeva in estate, ma sarebbe stato interrotto con grosso anticipo. Subito si sono rincorsi rumors, indiscrezioni. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha parlato di perquisizioni a casa di Giletti stesso, presto smentte dal giornalista. Altre ipotesi puntavano il dito su presunti contatti tra il giornalista e la Rai che non sarebbero piaciuti all'editore, ma anche queste ultime sono state smentite dal conduttore. Infine la "pista" Corona: sarebbe stato l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, condannato per diversi reati a Milano, a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Giletti le chat audio tra il boss mafioso e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. Ma, prima che venga davvero fatta chiarezza, c'è ancora molta strada da fare.