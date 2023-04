Massimo Giletti sulla chiusura di Non è l'Arena: "35 giornalisti lasciati per strada"

Non è l'Arena già da questa domenica non andrà più in onda. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno come sottolinea anche Massimo Giletti, conduttore del programma. "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada", queste le parole di Giletti all'AdnKronos.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato a tale decisione, ma nelle ultime ore si rincorrono voci, riportate da Dagospia, secondo le quali nella redazione di Non è l'Arena e nell'abitazione di Giletti si sarebbe recata la Dia, la direzione investigativa antimafia, "a proposito delle svariate rivelazioni su Matteo Messina Denaro concesse da Salvatore Baiardo".