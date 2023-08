Massimo Giletti: "La Rai è casa mia". Poi le parole su Urbano Cairo dopo la chiusura di Non è l'Arena

Massimo Giletti ha scelto la Terrazza della Dolce Vita, la rassegna riminese dedicata alla cultura, alla tv e al giornalismo ideata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, per raccontare di sé e soprattutto del suo futuro professionale. Terminata in modo drastico l'esperienza di Non è l'Arena, programma chiuso all'improvviso lo scorso aprile, il conduttore non si era più dilungato sulle motivazioni sottese alla decisione, adesso commentate nel corso dell'intervista che pure ha indagato sul suo possibile futuro professionale e sui rapporti attuali con l'editore di La7 Urbano Cairo.

"Quando sono arrivato a Roma, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a fare una scelta e lasciare la Rai", ha raccontato Massimo Giletti ospite del salotto culturale al Grand Hotel di Rimini. Forte l'amarezza per la chiusura del suo programma, ma ancor di più per i suoi collaboratori: "Oggi mi trovo davanti ad un gruppo di lavoro che con fatica ho ricostruito e anche questa volta li perderò tutti" ha aggiunto: "Io ho le spalle molto larghe, ma quando sono stato chiuso 35 persone sono rimaste a casa. Non ho sentito mai nessuno che si è occupato, non di Giletti, ma di questi ragazzi. Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono".

Massimo Giletti rompe il silenzio sul suo futuro professionale: «La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero».

Tornerà se ci sono le condizioni e con quel tipo di attività.



È stato ospite di @Simo_Ventura e @terzigio a #LaTerrazzaDellaDolceVita. pic.twitter.com/WZI5RyXDzI — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) July 31, 2023

I rapporti con Urbano Cairo

Del suo possibile ritorno nell'azienda che lo ha visto crescere professionalmente si era parlato da tempo, ma al momento è tutto ancora molto incerto. Tuttavia: "La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero e nel futuro vediamo quello che si potrà fare" ha ammesso ai microfoni di Simona Ventura a cui ha anche ribadito il legame umano con Urbano Cairo.

"Vedremo se ci sarà un interesse in Rai. Ad oggi non è corretto, essendo ancora sotto contratto con Cairo, al quale dirò sempre grazie perché mi ha dato tantissimo in termini di libertà per 196 puntate", ha affermato: "Poi se dopo è successo quello che è successo non sta a me parlarne. Io lo ricorderò sempre come l’uomo che, quando è morto mio padre, era alle mie spalle ad abbracciarmi. Nessuno cambierà mai il rapporto umano che c'è. Bisogna saper scindere tutto e non saper dimenticare le cose belle. La vita è bella e va avanti".

Infine, interrogato da Simona Ventura sul tema "amore" che di questa edizione de La Terrazza della Dolce Vita è filo conduttore con il titolo "L’amore salverà il mondo", Giletti ha detto: "L’amore ha salvato Massimo Giletti? Io ti dico no... ". E tra le risate del pubblico, ha concluso00: "Io ho una certezza, che l’amore e la bellezza hanno già salvato da tempo il mondo".