Massimo Giletti indagato per diffamazione: "Viviamo in un Paese che gira al contrario"

Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela di Giuseppe Graviano, il 60enne boss legato a Cosa Nostra che sta scontando sei ergastoli per associazione a delinquere nel carcere della città umbra e che lo scorso gennaio aveva querelato anche Roberto Saviano. Il giornalista e conduttore tv, infatti, ha ricevuto un paio di giorni fa la notifica dai Carabinieri dell'indagine nei suoi confronti e in quelli dell'opinionista di Non è l'Arena, Sandra Amurri ed è pronto ad affrontare questo nuovo percorso di difesa con grande fiducia nella giustizia ma comunque l'amaro in bocca.

"Io sono per la garanzia assoluta. Per me chiunque, anche uno stragista può fare una querela. Peccato che in questo caso è il fratello dell'uomo che mi ha condannato a morte e per cui sono sotto scorta - ha dichiarato Giletti all'Adnkronos -. E io non posso accedere agli atti. Ho fiducia totale nella giustizia ma a volte mi sembra di vivere in un Paese al contrario".

Non è escluso che l'indagine si concluda con un'archiviazione. Ma non è la prima volta che la strada del giornalista si incrocia con quella dei Graviano. Nei mesi scorsi fece scalpore il fatto che nella trasmissione Non è L'Arena in onda su La 7, Giletti avesse intervistato Salvatore Baiardo, considerato un uomo al servizio dei Graviano, che sembrò annunciare l'arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto poi di lì a poco.