Massimo Giletti si racconta in tv tra carriera e vita privata

Nuovo appuntamento settimanale sul Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de La Confessione: venerdì 8 luglio alle 22:45 sarà la volta del giornalista e conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti, protagonista della prima intervista.

Insieme al direttore de ilfattoquotidiano.it Giletti ripercorrerà gli episodi salienti della sua carriera: dagli esordi in Rai all’approdo a La7, senza tralasciare i numerosi aneddoti della sua vita privata.

Giletti al centro delle polemiche

Di recente, Giletti è stato al centro delle cronache mediatiche per diversi avvenimenti inerenti la sua carriera ma anche la sua sfera personale. Un acceso dibattito, infatti, ha scatenato la decisione di aver condotto da Mosca l'ultima puntata di Non è l'Arena durante la quale ha intervistato la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova. Ma anche le sue dichiarazioni su Alessandra Moretti non sono state esenti da commenti: "Violenza intollerabile, lo denuncerò" aveva replicato l'eurodeputata che dal conduttore era stata citata nel corso di un'intervista che aveva ripercorso la loro passata relazione sentimentale e i loro presunti attuali.

Anche Vauro ospite della puntata di stasera

Dopo quella di Giletti a La Confessione seguirà l'intervista del vignettista e scrittore Vauro Senesi che parlerà di satira politica ripercorrendo le molte collaborazioni del fumettista con i principali quotidiani e settimanali nazionali.

La Confessione è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.