"Sembra una sposina": l'affondo spietato di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti dopo il malore

"È stata una mancanza di zuccheri, il freddo e ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare", queste le parole di Massimo Giletti dopo il malore che lo ha colto durante la puntata di Non è l'arena andata in onda in diretta ieri sera. A dare supporto al conduttore Myrta Merlino, una degli ospiti, che ha preso le redini del programma.

La trasmissione è stata molto criticata per la scelta di Giletti di condurre da Mosca per poter raccontare l'altro fronte della guerra intervistando Maria Zakharova, la portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov. L'intervista è stata molto complessa, la portavoce in più occasioni ha criticato il conduttore perché secondo lei non era abbastanza preparato. Il malore è sopraggiunto dopo un altro serrato confronto quello con Alessandro Sallusti, anche lui uno degli ospiti che ha poi deciso di alzarsi e andare via, e dopo un momento di pubblicità la conduzione è passata in mano a Merlino fin quando Giletti non è tornato in diretta.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti

Ovvimente il piccolo mancamento è stato molto commentato sui social, non solo dai telespettatori, ma anche da alcuni esponenti politici come Matteo Salvini e colleghi di Giletti, come Selvaggia Lucarelli. Se il primo ha espresso la sua vicinanza al conduttore, "Un affettuoso abbraccio a Massimo Giletti, giornalista e uomo libero", la seconda si è scagliata contro: "L'inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all'altare". Un attacco neanche troppo sottile quello della giornalista che già in altre occasioni aveva criticato l'operato di Giletti, come quando ad aprile gli aveva contestato alcune frasi dette in diretta mentre parlava con un soldato ucraino.