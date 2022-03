Massimo Giletti in Ucraina, su di lui piovono critiche: "Spettacolo sulla pelle dei morti"

Massimo Giletti ha condotto Non è l'Arena da Odessa. Il giornalista ha deciso di viaggiare verso l'Ucraina per raccontare il conflitto in prima persona. Ieri sera, dunque, con indosso la pettorina con scritto "press", l'elmetto e in mano una bandiera ucraina estratta dalle macerie, Giletti ha salutato i suoi telespettatori.

Massimo Giletti tra spari e bombardamenti

Com'è possibile che accada, durante una guerra, il collegamento si è trasformato in un racconto di uno scontro. Dalla "trincea" fatta di sacchi di sabbia si sono levati spari e echi di bombardamenti. "Devo dire che ho fatto la scelta rischiosa di venire qui. Siamo a Odessa una città molto importante per il commercio, ma pure per un famoso teatro dell’opera e un museo in cui ci sono quadri di pittori italiani, del Guercino, del Canaletto", ha spiegato Giletti.

Poi i colpi, le detonazioni: "Questa è la situazione. Io non so quanto tempo potremo stare ancora qui fuori. Qua sta succedendo qualcosa. C’è un attacco in corso, non è suonato nessun allarme. Ci sono traccianti della contraerea… Stiamo vivendo un attacco probabilmente nemmeno annunciato. Non stare su di me, ma su ciò che sta succedendo intorno".

La situazione era molto pericolosa, in strada i militari erano pronti a combattere, lui e il cameraman sono sempre rimasti vicini: "C’è forse un attacco di droni, di qualcosa. Sentiamo colpi in direzione del mare. Ci dicono che dobbiamo rientrare". Così si è concluso il collegamento.

Le critiche a Giletti

Prima che la situazione diventasse troppo rischiosa il giornalista aveva precisato di aver scelto di recarsi in Ucraina perché per parlare della guerra bisogna vederla, ma sui social, in particolare Twitter in molti hanno duramente criticato la scelta del direttore di Non è l'Arena. Un utente ha domandato: "Ma Giletti rimane in Ucraina?". Altri ancora hanno sottolineato la spettacolarizzazione del collegamento che è stata "Una vergogna inutile, nessun approfondimento, nessuna inchiesta, solo lo scoop della morte in diretta per fomentare contrapposizioni sterili e imbarazzanti in studio".

Ci sono cose in tv che decido di non guardare, perché non ho tempo o perché non mi piacciono

E poi ci sono cose in tv che decido di non vedere perché mi fanno schifo, e sono anche contento che mi facciano schifo, tipo Massimo Giletti — il grigio? (@Gianni_G_2) March 21, 2022

Una vergogna inutile, nessun approfondimento, nessuna inchiesta, solo lo scoop della morte in diretta per fomentare contrapposizioni sterili e imbarazzanti in studio...un pessimo gioco stile Giletti,in onda su La7 con lo psicodramma autocelebrativo di Massimo Giletti. pic.twitter.com/xczMqGIenk — Enrico Balletto (@enricoballetto) March 21, 2022

Scusate la malignità

Ma #Giletti rimane in Ucraina? — Massimo (@Misurelli77) March 20, 2022

questo popolo deve già sopravvivere ai bombardamenti, ad un’invasione militare ingiustificata su larga scala, alla fame e alle difficoltà nel reperire beni di prima necessità… E NOI GLI MANDIAMO PURE MASSIMO GILETTI?!



Ecco qui tutta l’incoerenza italiana! pic.twitter.com/RPCziIKtbl — However Full ???? (@cmqpiena) March 20, 2022

#NonelArena "La bandiera,se stringe massimo qui,la sabbia,la sabbia nelle mie mani" ma un limite alla decenza?!!!!???!! Spettacolo sulle spalle dei morti. Vergogna infinita #Giletti — Bloom (@Bloom79) March 20, 2022

Qualcuno però è anche dalla sua parte e prova a difendere "socialmente" il giornalista.

Perché criticare Massimo #Giletti? È andato ad Odessa (Ucraina), lì proprio dove la c’è la guerra.



Magari non vi sta simpatico, ma perché condannare questo gesto? Sta comunque rischiando grosso.#NonelArena — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 20, 2022