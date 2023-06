"Massimo Giletti torna in Rai": l'indiscrezione che lo vedrebbe aiutato da Matteo Salvini

Massimo Giletti potrebbe tornare a lavorare in Rai. Per il conduttore sarebbe un ritorno dopo anni lontani dalla tv di stato che gli ha donato popolarità: il conduttore era diventato un volto noto di Rai 1 nel 2002 con la conduzione i Casa Rai1, ma la vera svolta arrivò con il format L'Arena che conduce la domenica dal 2004 al 2017, nello stesso anno però avvenne il passaggio a La7 dove fino a inizio aprile 2023 ha condotto Non è l'Arena.

Secondo Oggi però Giletti tornerà a mamma Rai con un nuovo format con "l'amico Salvini gli dà una mano". La notizia era già stata anticipata da Davide Maggio, ma secondo il settimanale l'accordo sarebbe già chiuso. Il leader della Lega, e Vicepresidente del Consiglio dei ministri, "ha grande stima umana e professionale per Massimo Giletti, 61, e dopo la chiusura del programma Non è l'Arena su La7, si sta spendendo perché rientri in Rai" questo scrive il settimanale. Al momento tutto tace e infatti non ci sono informazioni né sui "tempi" né sui "modi" che sarebbero "ancora da definire" visto che sarebbe "sfumata l'ipotesi di occupare lo spazio su Rai 3 lasciato da Fabio Fazio". Massimo però "sarà al timone di un nuovo format a sua firma. A settembre o, al più tardi, all'inizio del 2024".