Tapiro d'oro a Massimo Giletti, lui ironizza: "Mandato via perché juventino, magari vengo a Mediaset"

Questa sera, 14 aprile, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Massimo Giletti, dopo che Non è l’arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7.

"Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…", così Staffelli provoca Giletti ipotizzando l’inviato di Striscia, ipotizzando che il conduttore di Che Tempo che fa sia anche stavolta il mandante dell’allontanamento di Giletti. "E Fazio andrebbe a La7? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora - replica Giletti che poi aggiunge scherzosamente - Magari vengo a Mediaset".

Sulle motivazioni dietro alla chiusura repentina di Non è l'arena Giletti si limita ad affermare: "Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino". Staffelli poi indaga sul collegamento con lo speciale dedicato a Matteo Messina Denaro e il giornalista risponde: "L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti".

Sul gossip legato al presunto flirt con Sofia Goggia replica con un perentorio: "Il niente del niente".