Massimo Gramellini lascia la Rai? L'indiscrezione (dopo lo sfogo in tv)

Massimo Gramellini si aggiunge all'elenco dei personaggi televisivi che lasciano la Rai? Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata il nome del giornalista e conduttore del programma Le Parole di Rai3 aleggia tra i possibili addii alla tv pubblica già segnata da importanti divorzi professionali. Sul finale di stagione della trasmissione in onda sabato 27 maggio 2023, Gramellini si è rivolto al pubblico con un saluto che non è parso propendere verso un sicuro arrivederci all'autunno. E, a qualche ora di distanza, ecco arrivare anche l'indiscrezione di Dagospia secondo cui davvero Gramellini potrebbe lasciare la Rai.

Il discorso di Gramellini

"La mia parola è ‘pubblico’" ha esordito Massimo Gramellini nell'ultima puntata di stagione de Le Parole introducendo un argomento che, senza entrare nel merito di sicure decisioni professionali, ha fatto riferimento alla sua esperienza in Rai: "In sette anni siete diventati davvero tanti, ma mai come quest'anno abbiamo avvertito l'esistenza di una connessione sentimentale. Questo programma lo sentite come una piccola parte della vostra vita, me ne accorgo quando incontro per strada qualcuno di voi. Per noi non potrebbe esistere complimento più bello". E ancora: "Ma “pubblico” significa anche servizio pubblico. Consentitemi di ringraziare la tanto bistrattata Rai. Al di là e al di sopra degli appetiti di potere dei quali è oggetto dal giorno della nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici, dirigenti straordinari. Ho avuto la fortuna di lavorare con molti di loro", ha aggiunto: "Ogni spettatore, pagando il canone, finanzia non solo la propria libertà di scelta, ma anche quella degli altri. Paga l’edicola in cui ciascuno di noi va a leggersi il giornale che vuole. Noi abbiamo l'ambizione di essere uno di quei giornali".

L'indiscrezione sull'addio alla Rai di Gramellini

Al sospetto che quello di Gramellini possa essere stato un addio alla Rai si è aggiunta l'indiscrezione di Giuseppe Candela che su Dagospia ha parlato del suo possibile futuro professionale: "Nell'ultima puntata Massimo Gramellini ha salutato il pubblico de "Le Parole", il programma del sabato sera di Rai3, con un discorso di addio. Con contratto in scadenza, in attesa di incontri definitivi. Potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabio Fazio e Lucia Annunziata", si legge. E sul futuro televisivo: "Fonti di primo piano ipotizzano il suo sbarco su La7, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che è anche editore di Rcs, gruppo in cui Gramellini lavora come editorialista del Corriere della Sera", è l'ulteriore dettaglio: "Sul tavolo delle trattative un programma simile destinato al sabato sera di La7".