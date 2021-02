Masterchef 10: tutto sui finalisti, professione, età, curiosità

Dopo una puntata non priva di colpi di scena, come l'eliminazione di Azzurra, data per molto tempo come favorita, e la salvezza di Monir, meno tecnico, giudicato spesso più confusionario ma anche più creativo, i concorrenti di Masterchef 10 sono rimasti in 4. La sfida finale arriverà giovedì 4 marzo e a quel punto avremo il nome del vincitore.

Ma andiamo a conoscere meglio chi è rimasto nella cucina di Masterchef Italia: chi sono, da dove arrivano, quanti anni hanno, cosa fanno nella vita, e altre curiosità su Monir, Irene, Aquila e Antonio.