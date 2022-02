Masterchef Italia: stasera il ritorno del temutissimo ospite Iginio Massari

Oggi Masterchef Italia vivrà uno dei momenti più decisivi della stagione, con la difficile prova di pasticceria di Iginio Massari che metterà in crisi i cuochi rimasti in gara. Scopriamo quali saranno le sfide e le ricette dei nuovi episodi.

Masterchef Italia è in onda oggi giovedì 10 febbraio su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni nuove puntate

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Pietro e Dalia, sono 9 i concorrenti rimasti nella cucina di Masterchef. Per loro rimanere in corsa risulterà ancora più complicato stasera, con due prove dall’alto tasso di difficoltà, che vedranno i cuochi sfidarsi senza esclusione di colpi.

La serata si aprirà con una nuova Mystery Box, la cui protagonista sarà, letteralmente, l’acqua salata. Gli aspiranti chef dovranno infatti esaltare il sapore salato dell’acqua di mare utilizzandola in un piatto che sappia esaltarne i valori.

Seguirà l’Invention Test, costituito da quella che è probabilmente la prova più temuta dai concorrenti, ossia la sfida di pasticceria dello “spauracchio” Iginio Massari, ospite e giudice di una prova ad altissima difficoltà tecnica.

Sfortunatamente lo Skill Test seguente non sarà da meno, con ospite Terry Giacomello a introdurre la sua cucina “scientifica” per la trasformazione degli ingredienti, in una prova a tre step quasi impossibile. Chi riuscirà a “sopravvivere” a queste prove difficilissime? Chi dovrà invece togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef?

Chi è Iginio Massari, ospite questa sera a Masterchef

Ospite fisso a partire dalla seconda edizione nel 2012, Iginio Massari si unirà, come di consueto, a Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo per la temutissima prova di pasticceria. Considerato da molti il padre putativo di pandoro e panettone, Massari è uno dei più importanti pasticceri italiani, due volte allenatore della squadra italiana alla Coppa del Mondo di Pasticceria. Nel corso degli anni a Masterchef è passato alla storia come uno dei più severi giudici in assoluto, con prove tecniche complesse e commenti spietati.



Dove vederlo Italia stasera in tv (giovedì 10 febbraio)

Masterchef Italia è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15, ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go.