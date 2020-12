Masterchef 10: la gara, gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere

Masterchef Italia torna a spalancare le porte delle sue cucine dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now TV. A cercare il migliore chef amatoriale d'Italia sarà il super collaudato trio di chef-star ormai noto composto da Giorgio Locatelli, il pioniere del programma Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Ventuno gli aspiranti chef di tante nazionalità diverse, un melting pot che va dalla Cina all'Albania, dall'America al Marocco solo per dirne alcuni, tutti pronti a cimentarsi in un’edizione che inevitabilmente porta con sé delle novità dovute all’emergenza Covid. Gli 'ingredienti', per esempio, non saranno più portati da casa dai concorrenti che adesso avranno a disposizione un'enorme cucina dove potranno trovare tutto ciò che serve loro. "Quando sei abituato a fare una cosa e ti si aggiungono delle difficoltà, aguzzi l'ingegno –ha spiegato Locatelli - questo è il nostro caso. Tutto il team qui a Londra ha reagito positivamente a questa sfida".

I concorrenti sono stati selezionati in una prima fase dai giudici tramite Zoom, chiamando poi i migliori a presentarsi per i Live Cooking.

Masterchef 10, le sfide

Dopo le selezioni, partono le sfide: tornano le amate Mystery Box, l'adrenalinico Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Viene confermato anche lo Skill Test, una prova che i concorrenti hanno imparato a temere, una sorta di 'esame a sorpresa': una prova eliminatoria molto tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità. "Il fatto di avere messo dentro molte situazioni tecniche ha fatto si che avessimo bisogno di scegliere concorrenti fortissimi –ha spiegato Bruno Barbieri- Noi giudici siamo stati molto complici, nonostante fossimo slegati, con mascherine, separati... Non è stato facile, ma bellissimo e credo che gli spettatori si divertiranno molto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sarà un Masterchef ancora più bello. D'altronde era il decimo anno, c'era la necessità di metterci quel quid in più".

Masterchef 10, gli ospiti

Fra gli ospiti di questa edizione di Masterchef, torna il maestro Iginio Massari che testerà i concorrenti nell'insidiosa sfida di pasticceria, da sempre banco di prova per gli aspiranti chef. E anche il giovane e cosmopolita chef Jeremy Chan, detentore di una stella Michelin per il suo ristorante 'Ikoyi' a Londra, che ha incantato il pubblico lo scorso anno, tornerà fra gli ospiti della cucina di Masterchef.

Fra le novità Mauro Colagreco, lo chef pluristellato fondatore del ristorante Mirazur a Mentone, e l'enfant prodige Flynn McGarry, che a soli 22 anni ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo indiscusso talento. Da venerdì 25 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 su Sky Uno, partirà anche il daily Masterchef Magazine.