Semifinale Masterchef 10, trionfa Irene: "Cenerentola" fa tripletta e accede al gran ballo finale

La regina indiscussa della semifinale di Masterchef 10 è Irene Volpe, studentessa di 21 anni dai capelli colorati che, per la prima volta nella storia del talent, ha fatto "tripletta" presentando per tre volte consecutive i piatti giudicati migliori. Sia nella Mystery Box, in cui i concorrenti hanno trovato le commoventi lettere dei loro genitori e hanno dovuto cucinare con un ingrediente a sorpresa portato direttamente da loro, sia nell'Invention Test con chef Riccardo Canella del Noma di Copenhagen (giudicato per quattro volte miglior ristorante del mondo da 50 Best Restaurants), sia nella prova in esterna al ristorante Enrico Bartolini, Tre Stelle Michelin, al Mudec di Milano.

Nella semifinale della decima edizione, andata in onda la sera di giovedì 25 febbraio 2021 hanno dovuto invece lasciare la cucina di Masterchef Federica Di Lieto, 30 anni, studentessa, eliminata dopo l'Invention Test e - un po' a sorpresa - Azzurra D'Arpa, 37 anni, ispettore di casinò, che era data come favorita, ma non ha superato il Pressure Test.

A questo punto gli occhi sono puntati sulla prossima e ultima serata della stagione, in cui si sfideranno per la vittoria i quattro concorrenti finalisti: oltre a Irene, troviamo Monir Eddardary, Francesco Aquila e Antonio Colasanto. Quattro persone con altrettanti caratteri diversi, come hanno ricordato i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli: Monir "il sopravvissuto", Irene "la Cenerentola", Aquila "l'uomo che ha fame di volare in alto", e Antonio "il chimico".

DI SEGUITO IL MEGLIO (E IL PEGGIO) DELLA DIRETTA

Gallery