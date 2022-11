Ultime fasi di preparazione per il più amato cooking show della nostra televisione: “MasterChef Italia 12” va in onda su Sky Uno a partire dal prossimo 15 dicembre. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli inaugurano la nuova stagione con i consueti live cooking. La gara in cucina si preannuncia intensa e competitiva.

MasterChef Italia 12: le anticipazioni, i giudici, quando comincia

Le porte della cucina di MasterChef Italia sono prossime alla riapertura. La nuova edizione del più amato tra i talent culinari sbarca su Sky Uno a partire dal prossimo 15 dicembre.

A fare gli onori di casa ci sono gli affiatatissimi giudici chef: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il primo è presente fin dalla prima edizione dello show (2011); il secondo ha appena ottenuto la terza stella Michelin per il suo ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (Novara); il terzo è l’ultimo arrivato (2018).

In prima battuta gli aspiranti concorrenti devono passare per i live cooking, dove ogni chef amatoriale deve preparare un proprio piatto. Coloro che ricevono almeno due sì, possono misurarsi con le prove tecniche. Alla fine dei giochi - effettuati nelle prime due serate - vengono selezionati dai giudici i concorrenti (generalmente 20) di questa edizione.

Giunti nella bramata cucina, i cuochi amatoriali affrontano le consuete prove che vanno dalla Mystery Box all’Invention Test, dallo Skill Test al Pressure Test, più le varie esterne.

La nuova edizione di “MasterChef Italia” è la dodicesima e, rispetto alle prime annate, le contaminazioni sono esponenzialmente aumentate. Yuzu, daikon, radice di loto, katsobushi: questi e molti altri ingredienti erano fino a qualche anno fa materia sconosciuta ai più, ma nel corso degli ultimi tempi gli ingredienti “dal mondo” hanno trovato sempre più spazio nelle nostre cucine.



Se l’identità dei concorrenti è rigorosamente top secret, è stata invece rivelato il luogo della prima esterna stagionale: si tratta della Cascata delle Marmore, a Terni. Un bellissimo scenario che fa da sfondo alla gara tra squadra rossa e squadra blu.

“MasterChef Italia 12” è un programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy,

Dove vedere “Masterchef Italia 12”

La dodicesima stagione di “MasterChef Italia” va in onda tutti i giovedì - a partire dal 15 dicembre - dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono visibili anche on demand su Sky Go e in diretta su NOW, per gli abbonati al servizio.