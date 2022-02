Masterchef Italia: ecco i quattro finalisti, Nicky Brian eliminato

Saranno Carmine, Chistian, Lia e Tracy i quattro aspiranti chef finalisti che si contenderanno la vittoria di Masterchef Italia tra una settimana. Ieri sera, il percorso di Nikcy Brian si è interrotto in semifinale, con l’eliminazione a un passo dal traguardo. Scopriamo cos’è successo tra grandi ospiti e prove complesse.

Masterchef: recap semifinale

Il penultimo appuntamento con Masterchef Italia si è aperto all’insegna dei ricordi e delle emozioni: ogni concorrente ha infatti potuto rivedere il riassunto del proprio percorso. Ma le emozioni per il passato hanno ben presto lasciato spazio al futuro; la nuova Mystery Box ha infatti richiesto ai cuochi di cucinare il piatto che più li ha messi in difficoltà al cooking show. L’Invention Test ha poi alzato ulteriormente il livello di difficoltà: i concorrenti hanno cucinato insieme ai giudici un loro piatto, ma hanno dovuto farlo interamente di spalle, ascoltando solamente le loro parole e indicazioni. Il risultato è stato ritenuto talmente positivo per tutti che la giuria ha deciso di non eliminare nessuno.

La Prova in Esterna più difficile e ambita della stagione ha invece portato i cinque cuochi amatoriali ad entrare, per la prima volta, in una cucina tristellata, il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea. Al tavolo dei giudici si è aggiunto il commensale più sorprendente: il campione di tennis Matteo Berrettini. Tracy si è aggiudicata la prova, mentre i quattro concorrenti rimasti sono andati al temutissimo Pressure Test – questa volta in versione “rotante” – con un tavolo con 36 ingredienti da cui i cuochi potevano sceglierne 4 per piatto. Nel testa a testa finale, Carmine si è salvato all’ultimo respiro, condannando Nicky Brian all’eliminazione.

Giovedì prossimo la finale

Carmine, Chistian, Lia e Tracy si giocheranno la vittoria dell’undicesima edizione di Masterchef Italia settimana prossima, giovedì 3 marzo alle 21.15 su Sky Uno. Chi presenterà il menù più convincente per i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo? Chi sarà il nuovo Masterchef italiano?