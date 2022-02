Masterchef Italia: stasera un critico “mascherato” e l’esterna al Museo del ‘900

Una nuova Mystery Box, un Invention Test, la Prova in Esterna e il temutissimo Pressure Test: anche stasera i concorrenti della cucina di Masterchef, ormai a un passo dal rush finale, dovranno fare di tutto per salvarsi. Scopriamo le ultime anticipazioni sulle prove che dovranno affrontare. Masterchef Italia è in onda oggi giovedì 17 febbraio su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni nuove puntate: le prove

Una nuova Golden Mystery Box aprirà la serata, con ospite lo storico critico gastronomico “mascherato” del Corriere della Sera Valerio Massimo Visintin. Gli aspiranti chef dovranno “tradurre” una sua recensione in un piatto il più simile possibile alla ricetta originale. Per l’Invention Test torneranno invece in cucina Francesco Aquila, Irene Volpe e Antonio Colasanto, vale a dire il vincitore e i finalisti della scorsa edizione, che proporranno tre piatti da riprodurre.

Sarà poi la volta della Prova in Esterna: i concorrenti, divisi in due brigate, porteranno la propria cucina al Museo del Novecento di Milano, in un connubio unico di arte e gastronomia. Dieci giovani chef stellati saranno i severi giudici della sfida. I membri della brigata perdente dovranno infine affrontare il decisivo Pressure Test, prova lampo cruciale per decidere chi si salva e chi invece dovrà lasciare per sempre la cucina di Masterchef.

Masterchef: giudici e concorrenti

Sono 7 i cuochi amatoriali rimasti in gara che, sotto gli occhi attenti dei giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, mirano alla finale: Carmine, studente salernitano di 18 anni, Christian, ingegnere chimico alimentare di Torino, la casalinga Elena, Federico, deejay argentino, Lia, bancaria di Verona, Nicky Brian, designer romano originario dello Sri Lanka, e Tracy, cameriera nigeriana.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 17 febbraio)

Masterchef Italia è in onda oggi in prima serata alle 21:25 su Sky Uno (canale 108) ed è visibile in streaming e disponibile on demand su Sky Go e NOW.