MasterChef Italia 11, stasera l’ottava puntata: le anticipazioni

Oggi, 18 novembre, TV8 trasmette l’ottava puntata di “MasterChef Italia 11”. Dai tuberi alle erbe, i concorrenti devono fare i conti con materie prime difficili da maneggiare. Protagonista del secondo episodio serale è l’esterna ambientata sul set della serie “Blocco 181”. Ospite speciale: il rapper Salmo.

MasterChef Italia 2022: anticipazioni del 18 novembre 2022

Dopo aver salutato Tina, in difficoltà con il piatto dell’ultimo step dello Skill Test, la gara di “MasterChef” riprende questa sera da una Mistery Box che cela una grande quantità di tuberi: dalla pastinaca allo zenzero, dal rafano alla rapa bianca, dal topinambur alla manioca, soltanto per citarne alcuni. Chi riuscirà ad utilizzare al meglio questi ingredienti potrà godere di un vantaggio per l’Invention Test a tema “erbe”. L’ospite Enrico Costanza porta con sé un'ampia varietà di erbe, difficili da cucinare e dalle quali sarà possibile preparare piatti salati o dolci. Una dura prova al termine della quale l’autore del peggior piatto dovrà abbandonare la competizione.

Nel secondo episodio i concorrenti sono impegnati in un’anomala esterna, tenuta a Milano sul set della serie televisiva “Blocco 181”. In una puntata che vede come guest star il rapper Salmo, per l’occasione anche produttore ed attore della serie Sky Original, una squadra dovrà preparare un menu a base di carne e l’altra un menu a base di pesce. I giudici saranno proprio i membri della troupe di “Blocco 181”. I componenti del team perdente affronteranno un Pressure Test introdotto dalla chef Elide Mollo: il loro compito sarà quello di preparare quattro piatti di fritto alla piemontese (uno ogni dieci minuti). I giudici di MasterChef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, decreteranno il peggiore della prova che dovrà, di conseguenza, lasciare per sempre la cucina dello show culinario.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” (18 novembre 2022)

L’ottava puntata di “MasterChef Italia 11” va in onda venerdì 18 novembre su TV8 a partire dalle 21.30. Gli episodi del programma sono visibili anche sul sito web della rete, in live streaming.