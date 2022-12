MasterChef Italia 11, stasera la decima puntata: le anticipazioni

Su Tv8 va in onda oggi, 2 dicembre, il decimo appuntamento con “MasterChef Italia 11”. Dopo una Mistery Box che si basa sulla recensione gastronomica di un misterioso critico culinario, la cucina del programma accoglie i finalisti della scorsa edizione dello show. A seguire, una suggestiva esterna basata sui “piatti d’autore”.

MasterChef Italia 2022: anticipazioni del 2 dicembre 2022

La Mistery Box che apre il nuovo appuntamento con lo show culinario è piuttosto anomala: la prova consiste nell’interpretare in modo convincente una recensione gastronomica scritta dal misterioso (e temutissimo) critico Massimo Visentin. Ospite in studio, il giudizio di quest’ultimo avrà un peso decisivo nella scelta del piatto più buono della prova. Il concorrente più bravo avrà un vantaggio fondamentale per il successivo step: un Invention Test strutturato in duelli, dove i concorrenti devono replicare dei piatti di ospiti speciali: Irene Volpe, Antonio Colasanto, Francesco Aquila, ovvero i tre finalisti della decima edizione di “MasterChef Italia”. Al termine dell’episodio Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli comunicheranno il nome del concorrente eliminato.

L’episodio successivo vede gli aspiranti chef in visita al Museo Novecento di Milano. I sei partecipanti dovranno formare tre coppie: ciascuna deve cucinare un “piatto d’autore”. Le opere d’arte culinarie sono: Aragosta di Eugènie Brazier; Raviolo Aperto di Gualtiero Marchesi; Minestra di verdure di Ferran Adrià.

I due membri della coppia vincitrice non affronteranno il Pressure Test, che consiste nel preparare un piatto di pasta in 14 minuti. L’autore del piatto peggiore dovrà togliere il grembiule e lasciare per sempre la cucina di MasterChef.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” (2 dicembre 2022)

La decima puntata di “MasterChef Italia 11” va in onda venerdì 2 dicembre su TV8 a partire dalle 21.30. Gli episodi dello show culinario sono visibili anche in live streaming sul sito web del canale.