MasterChef Italia 11, stasera la quarta puntata: le anticipazioni

La quarta puntata di “MasterChef Italia 11” va in onda venerdì 21 ottobre su TV8. Si comincia con una Golden Mystery Box con salse da tutto il mondo e si prosegue con un Invention Test con pajata e vitello tonnato. Nel secondo episodio serale assistiamo ad un difficile Skill Test che ha come tema il miele. Chi saranno i concorrenti eliminati da Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli?

MasterChef Italia 2022: anticipazioni della quarta puntata

TV8 trasmette venerdì 21 ottobre il quarto appuntamento con “MasterChef Italia 11”. Abbiamo lasciato la classe al termine di un complicato Pressure Test, dove i concorrenti hanno dovuto preparare un panino senza utilizzare il pane. Al termine della sfida Giulia ha dovuto togliersi il grembiule e abbandonare la cucina.

Nella nuova puntata si comincia con una Golden Mystery Box dal tema "condimenti dal mondo". Per preparare i piatti da loro creati i concorrenti devono utilizzare una delle salse che trovano sotto il Box: burro di Sandefjord, irish champ, rouille, chimichurri, jager sauce, mojo, tkemali, mole, nouc mam, ponzu. Uno o più concorrenti potranno ottenere dalla riuscita di questa prova un enorme vantaggio. Il successivo Invention Test ha come tema "tradizione e innovazione". Gli ospiti della serata, Sarah Cicolini e Diego Rossi, presentano personali pajate e vitello tonnato. Gli aspiranti chef dovranno così replicare (con le modifiche del caso) tali pietanze. Nel secondo episodio serale assisteremo ad uno speciale Skill Test, che ha come ingrediente portante il miele. Questa fase di gara è composta da tre Step: preparare un primo piatto utilizzando il miele come mantecatura; cucinare un piatto a base di carne utilizzando le tecniche di laccatura e anti-imbrunimento; realizzare un dolce con idromele, polline e il favo dell'ape. Ogni step può salvare uno o più concorrenti, ad insindacabile giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al termine di questo percorso il concorrente peggiore dovrà lasciare per sempre la competizione.

Dove vedere “Masterchef Italia 11” in chiaro

La quarta puntata stagionale di MasterChef Italia va in onda venerdì 21 ottobre su TV8 a partire dalle 21.30. Le puntate del programma sono visibili anche in live streaming sul sito web della rete.